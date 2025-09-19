milano-cortina,-cio-deluso-per-assenza-governo-a-visita-coventry-ma-“contatti-continui”-con-abodi

(Adnkronos) – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha già avuto, coordinandosi con Fondazione Milano Cortina 2026, con cui dialoga quotidianamente, contatti diretti, cordiali e positivi con il Comitato Olimpico Internazionale. Lo apprende l’Adnkronos, in seguito al disappunto del Comitato Olimpico Internazionale nei confronti del governo italiano per l’assenza di esponenti dell’esecutivo durante la visita in Italia della presidente del Cio Kirsty Coventry, a Milano negli ultimi giorni per la riunione del Comitato esecutivo del Cio in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

I vertici del Cio avevano inviato una lettera a Fondazione Milano Cortina 2026, manifestando un certo dispiacere per l’assenza di ministri alla visita istituzionale nel capoluogo lombardo. “In questi giorni non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del governo, ma altri membri del comitato avranno incontri la settimana prossima con esponenti del governo e attendo comunicazioni” aveva detto Coventry in conferenza stampa nel pomeriggio, dopo la riunione del Comitato esecutivo del Cio. Incalzata sulla questione, prima di lasciare l’albergo in cui ha alloggiato in questi giorni, la presidente aveva detto: “We are not taking any more question”. Tradotto, “Non accettiamo altre domande”.