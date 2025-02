Milano Cortina, Cio: Italia pronta a scrivere prossimo capitolo

“Giochi saranno mix di sport, fascino e raffinatezza italiana”

Milano, 6 feb. (askanews) – “L’Italia è pronta a scrivere il prossimo capitolo” dei giochi olimpici invernali e della storia olimpica. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, durante il suo intervento a “One year to go”, a un anno dal via dei Giochi olimpici invernali di di Milano Cortina 2026. “Il nostro fondatore Pierre de Coubertin disse che le Olimpiadi sono un ‘pellegrinaggio nel passato e un atto di fede nel futuro’ e i Giochi di Milano Cortina incarnano questa visione” ha evidenziato facendo riferimento al fatto che saranno la prima edizione ad accogliere pienamente le nuove regole del Cio per la sostenibilità.

“Offriranno un’indimenticabile miscela di sport, fascino e raffinatezza italiana” ha continuato Bach ricordando che nella maggior parte dei luoghi che ospiteranno le gare “gli sport invernali fanno parte dell’identità locale”. Il numero uno del Cio ha inoltre evidenziato che il programma per i volontari ha fatto registrare richieste “quattro volte” superiori ai posti disponibili, fatto che dimostra l’entusiasmo per l’evento.

Bach ha parlato di “lavoro di preparazione eccellente” da parte del comitato organizzatore, rappresentato dal presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e dall’amministratore delegato Andrea Varnier, e di “grande sostegno” del governo guidato da Giorgia Meloni, incontrata ieri a Roma, oltre che delle amministrazioni locali. “Dal profondo del cuore grazie per il sostegno a questo progetto fino da inizio” ha concluso.