milano-cortina,-da-visa-e-intesasp-il-braccialetto-skipass

Roma, 9 dic. (askanews) – In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Visa e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Tapster e Snowit, hanno lanciato un bracciale indossabile che integra in un unico dispositivo la tecnologia di pagamento contactless e di skipass.

Battezzato “SkiTap26”, secondo quanto riporta un comunicato è progettato per chi pratica sport sulla neve. Tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication) di Tapster, il bracciale può essere associato a una carta Intesa Sanpaolo su rete Visa e permette di effettuare pagamenti con un semplice “tap”, avvicinando il polso al POS. La registrazione si effettua scaricando l’app di Tapster, creando un account personale, collegando il wearable e inserendo le credenziali della carta.

SkiTap26, si legge, è dotato di un sistema che lo trasforma anche in una tessera per l’ingresso alle piste da sci convenzionate (grazie alla tecnologia RFID); soluzione che consente di ricaricare il proprio skipass giornaliero o l’abbonamento SnowitPass direttamente sul bracciale dando accesso agli impianti di oltre 50 località. Per attivarla, è sufficiente accedere all’app Snowit o al sito snowit.ski, inserire il codice univoco presente sull’etichetta legata al bracciale e, una volta creato l’account, caricare lo skipass o l’abbonamento. (fonte immagine: Visa).