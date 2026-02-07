sabato, 7 Febbraio , 26

Francesca Lollobrigida, chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

Milano Cortina, primo oro per l'Italia con Francesca Lollobrigida: record olimpico nei 3mila

Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

Ian Matteoli, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello snowboard a Milano Cortina

Milano Cortina, dalle polemiche su Ghali ai fischi per Vance: il day after

Ghali censurato? I fischi a J.D Vance e l’assenza – ampiamente prevista – di Jannik Sinner. Nel day after, Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, risponde alle domande sui casi – veri o presunti – che hanno caratterizzato la cerimonia d’apertura dei Giochi andata in scena a San Siro. “Io ho visto le immagini e ho trovato le immagini veramente molto belle del segmento di Ghali”, dice in conferenza stampa sulle polemiche social sul cantante, che – secondo utenti e telespettatori – sarebbe stato quasi ‘censurato’ dopo le polemiche legate ad un post pubblicato alla vigilia dell’evento. Ghali si è lamentato in particolare per la mancata autorizzazione a recitare la poesia di Gianni Rodari anche in arabo. 

“Il segmento di Ghali era una coreografia molto poetica, di ragazzi che danzavano e che poi hanno formato una colonna olimpica. Credo che l’idea della regia televisiva fosse quella di vedere insieme piuttosto che singolo, per cui io l’ho trovato un segmento molto poetico e che ha dato un contributo importante all’intera cerimonia”, dice Varnier. 

Capitolo fischi e buuu: nella serata, il pubblico ha sonoramente fischiato la delegazione israeliana e il vice presidente americano J.D. Vance, presente sugli spalti. “Ieri non ho sentito i fischi a JD Vance, ho letto in seguito i commenti e le polemiche”, dice Varnier. “Non posso dire di essere un sostenitore di questo tipo di manifestazioni, posso dire che dallo stadio ho sentito solo il supporto per gli atleti statunitensi e tantissimi applausi per loro”. 

Una battuta sull’assenza di Jannik Sinner: “Non era previsto che partecipasse alla cerimonia d’apertura”. Varnier spiega che “Sinner è stato il nostro primo volontario. Ha partecipato alla preparazione dei Giochi, dando la sua disponibilità per lanciare il programma volontari, che ha avuto un successo incredibile. Ci ha dato un contributo fenomenale nella fase iniziale”, conclude. 

 

