milano-cortina,-deromedis:-non-pensavo-a-oro,-meteo-ha-cambiato-tutto

Milano, 21 feb. (askanews) – “Non sono partito con l’aspettativa di vincere, perché nei primi giorni ho fatto un po’ fatica a scendere in pista, anche stamattina in allenamento, che non è andato benissimo, poi tutto è andato per il verso giusto, siamo stati anche molto veloci con l’attrezzatura, quindi tutto è andato come doveva andare”. Così lo scitore italiano Simone Deromedis dopo la conquista a Livigno della medaglia d’oro nel freestyle ski cross davanti al connazionale Federico Tomasoni (argento).

“Il meteo ha cambiato tutto, perché la velocità cambiava completamente, a ogni giro dovevi adattarti, capire cosa fare, rimanere attento e intelligente, e questo è ciò che ha fatto la differenza” ha aggiunto.

“È stato pazzesco” condividere il podio “con un amico, un grande amico. E qui è come se fosse la mia seconda casa. Ci sono tante persone qui per noi, per me. È davvero un sogno che si avvera, ma non ce ne rendiamo conto” ha aggiunto Tomasoni parlando del compagno di squadra Deromedis.

