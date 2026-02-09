lunedì, 9 Febbraio , 26

Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: “Costruirò una città sulla Luna”

(Adnkronos) - Elon Musk vuola la Luna. Il...

“Stanno rubando il furgone”, l’assalto al portavalori in diretta – Il video

(Adnkronos) - "Guarda, stanno rubando il furgone....". L'assalto...

Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni

(Adnkronos) - Domani alle ore 10, nell'Aula di...

Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienza

(Adnkronos) - Il Moige (Movimento Italiano Genitori) promotore,...
milano-cortina-e-le-medaglie-che-si-‘rompono’-alle-olimpiadi:-il-caso
Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina e le medaglie che si 'rompono' alle Olimpiadi: il caso
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta”. Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, ha parlato così in conferenza stampa a Milano del ‘caso medaglie’ alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una vicenda che sta suscitando la curiosità di atleti, appassionati e addetti ai lavori dopo che la statunitense Breezy Johnson ieri ha rotto la sua medaglia d’oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d’Ampezzo.  

“Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta” aveva detto ieri la campionessa americana, dopo aver ‘rovinato’ la sua medaglia olimpica per i troppi festeggiamenti. In serata, anche l’azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo, aveva raccontato la sua disavventura dopo la premiazione: “Medaglia? L’ho aggiustata, ma poi mi è caduta un’altra volta”. Un ‘caso’, quello alle Olimpiadi, che dipende da un ‘laccetto’ non troppo stabile (forse per un difetto di fabbrica) a cui sono attaccate le medaglie. E che ‘preoccupa’ soprattutto gli atleti.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.