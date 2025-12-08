lunedì, 8 Dicembre , 25

Nautica, l’11 dicembre Assemblea annuale soci Confindustria Nautica: focus su filiera

(Adnkronos) - Si terrà giovedì 11 dicembre presso...

‘Spara a Giorgia’, rimossa scritta minatoria contro Meloni a Pietrasanta

(Adnkronos) - "Già nel pomeriggio di domenica 7...

La denuncia del direttore Unrwa: “Irruzione polizia Israele in nostra sede”

(Adnkronos) - Irruzione della polizia israeliana nella sede...

Morto in esplosione in casa a Barberino, ipotesi gesto volontario: 71enne era sotto sfratto

(Adnkronos) - Potrebbe essere stato un gesto volontario...
milano-cortina:-emozione-a-palazzo-mattei-a-roma-per-passaggio-fiamma-olimpica
Milano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica

Milano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Forte emozione ieri a Palazzo Mattei, sede storica di Eni, per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Marco Petracchini, presidente di Enilive, sottolinea di aver vissuto “un’emozione indescrivibile”, ribadendo il valore simbolico di portare la torcia in un luogo iconico per la storia del gruppo.  

Dello stesso avviso anche l’amministratore delegato di Enilive, Stefano Ballista: “Evidenzio la sintonia tra i valori dei Giochi e quelli dell’azienda. La fiamma è simbolo di energia, continuità e inclusività, elementi nei quali ci rispecchiamo completamente. Il passaggio della torcia in questo luogo storico è stato emozionante”. 

La tappa di Palazzo Mattei ha accompagnato l’avvio del Viaggio della Fiamma Olimpica, partito il 6 dicembre dopo l’arrivo a Roma del 4 dicembre e l’accensione del sacro fuoco a Olimpia lo scorso 26 novembre. Il percorso, sostenuto da Eni in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, coinvolgerà 10.001 tedofori e attraverserà tutte le regioni italiane fino a concludersi a Milano, allo Stadio di San Siro, il 6 febbraio 2026. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.