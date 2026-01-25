milano-cortina,-fantini-porta-a-casa-italia-il-“cinque-autoctoni”

Milano, 25 gen. (askanews) – Durante i XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, nelle tre sedi di Casa Italia sarà servito il vino rosso “Edizione Cinque Autoctoni” di Fantini Wines, presente negli spazi di accoglienza allestiti a Milano, Livigno (Sondrio) e Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Nel capoluogo lombardo Casa Italia sarà ospitata alla Triennale, a Livigno la sede sarà il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, mentre a Cortina gli spazi saranno quelli della Galleria Farsetti. Le sedi accoglieranno atleti, rappresentanti istituzionali e media e, per la prima volta nell’edizione invernale, saranno aperte anche al pubblico.

L'”Edizione Cinque Autoctoni”, è un blend ottenuto da Montepulciano, Primitivo, Sangiovese, Negroamaro e Malvasia Nera. La produzione prevede l’impiego di barrique americane e francesi selezionate dall’enologo capo Filippo Baccalaro, con tostatura gestita internamente. Per Valentino Sciotti, fondatore del gruppo, si tratta di “un vero assaggio di Sud Italia”.

La presenza a Casa Italia segue quella alle Olimpiadi estive di Parigi 2024. Giulia Sciotti, marketing manager e brand ambassador, si è detta “davvero felice che sia stato possibile ripetere la nostra collaborazione con Casa Italia: è un onore per noi portare l’enologia italiana, anche in alta quota”.

Fantini Wines, fondata nel 1994 a Ortona (Chieti), produce oltre 23 milioni di bottiglie all’anno e distribuisce i propri vini in più di 90 Paesi. Nel 2020 il gruppo è stato acquisito da Platinum Equity e nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 84 milioni di euro con un EBITDA del 27,5%. Negli ultimi anni il gruppo ha affiancato lo sport attraverso diverse collaborazioni, tra cui quella con l’Audi FIS Ski World Cup di sci femminile, e nel 2026 ha annunciato l’ingresso nel ciclismo femminile come title sponsor della squadra BePink, che assumerà la denominazione BePink-Vini Fantini.