Milano-Cortina, Fiamma Olimpica a Roma accompagnata da Paolini e Malagò

Milano-Cortina, Fiamma Olimpica a Roma accompagnata da Paolini e Malagò

Domani la cerimonia di accensione al Quirinale

Roma, 4 dic. (askanews) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Fiumicino e torna così in Italia vent’anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. E’ arrivata a Roma a bordo del volo Ita proveniente da Atene. A scendere con la fiamma l’olimpionica di tennis, Jasmine Paolini e il presidente della fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.”La Fiamma porti tutti i valori dello sport, l’impegno, la passione, la pace, l’unità – ha detto Paolini – e spero che porti tutti i valori in Italia e che le persone si appassionino allo sport”.”L’emozione di portare la fiamma in Italia è tantissima – ha aggiunto commossa – è un onore e un privilegio essere qui con la torcia olimpica. Mi sento orgogliosa e onorata, mi sto godendo appieno questa giornata e questa esperienza”.Sull’aereo presenti anche Luciano Buonfiglio, numero 1 del Coni, e Carlo Mornati (segretario generale del Coni), oltre ai sindaci di Milano e Cortina e l’ad della fondazione dei Giochi, Andrea Varnier (a coordinare le operazioni ADR). La torcia ora andrà in Quirinale dove ad attenderla nella Vetrata del Cortile d’Onore ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

