venerdì, 6 Febbraio , 26

Mariah Carey e il segreto del ‘gobbo’ nella cerimonia di Milano Cortina

(Adnkronos) - Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraio

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

(Adnkronos) - Cambia il quesito per il referendum...

Terremoto oggi in Calabria, scossa di 3.6: avvertita a Catanzaro

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo...
milano-cortina,-fischi-per-israele-e-vance-alla-cerimonia-d’apertura.-ovazione-per-ucraina
Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d'apertura. Ovazione per Ucraina
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele e, in parte, quella degli Stati Uniti allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Applausi per la delegazione dell’Ucraina, formata da 46 atleti, che è stata accolta dall’ovazione dell’intero stadio. Dagli spalti sono piovuti applausi e un grande boato per gli atleti ucraini, con il portabandiera, il pattinatore di velocità Yelyzaveta Sydorko, che si è messo una mano sul cuore. 

Fischi e grida ‘buu’ si sono levate dagli spalti di San Siro, in particolare, quando sui mega schermi dello stadio è stato inquadrato il vicepresidente americano J. D. Vance, mentre sfilava la delegazione di atleti a stelle e strisce, che invece è stata applaudita. 

Fischi anche per Israele, che si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. 

Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.