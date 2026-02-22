Milano-Cortina, Fontana: orgogliosi, è scommessa vinta

Roma, 22 feb. (askanews) – “Sono orgoglioso che Verona sia oggi al centro del mondo e continui ad esserlo anche per le Paralimpiadi: due grandi occasioni che esaltano lo sport e i suoi valori. L’Arena è oggi la prestigiosa cornice internazionale del saluto e dell’omaggio alle delegazioni. Sono felice di aver partecipato, come ministro, all’avvio del percorso dei Giochi e, oggi, di assistere al pieno compimento di questo cammino, nella nostra città. Da veronese è per me una doppia, e immensa, gioia. Quella di oggi è anche l’occasione per celebrare il successo degli Azzurri che in questi giorni ci hanno fatto sognare, emozionare e appassionare: una grande squadra che ha regalato risultati di cui essere fieri. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo: atleti, staff, organizzatori, volontari, forze dell’ordine e tutto il personale impegnato. ‘Milano Cortina 2026’ si conferma una scommessa vinta grazie al grande lavoro di tanti e alla proficua collaborazione tra le istituzioni”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che stasera parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona.