Milano Cortina, Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità: primo trionfo per l’Italia

(Adnkronos) – Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Oggi, 7 febbraio, nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54″28, nuovo record olimpico. La festa nel giorno del suo compleanno: le lacrime, il figlio in braccio, il Tricolore che l’avvolge.

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2″26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2″65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio.

“Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!”, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni.

E’ stato un inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi. Per l’Italia Team questa mattina sono subito arrivate due medaglie dalla ‘Stelvio’ di Bormio, in discesa libera, la gara regina dei Giochi invernali. Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1’51”61, con una discesa perfetta), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con un argento scintillante. Dietro di lui l’eterno Dominik Paris, bronzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. Per ‘Domme’, che al traguardo si è inchinato al pubblico, chiusura di un cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni.