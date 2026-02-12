milano-cortina,-franzoni:-“brignone-leggendaria,-sembra-una-fiaba”

“Ha dato una grande dimostrazione di coraggio e di forza”

Livigno (So), 12 feb. (askanews) – “Le ho scritto prima, è stata leggendaria nel senso che so cosa vuol dire tornare da un infortunio grave, mi è successo tre anni fa ormai, e già tornare è una una gran cosa, però tornare e vincere le Olimpiadi… le ho detto ‘sembra una fiaba e se c’è una persona che se lo merita sei sicuramente tu’. Ha dato una grande dimostrazione di coraggio e di forza e di quanto comunque un’atleta, una persona con tanta volontà, riesca a raggiungere risultati incredibili”. Lo ha detto Giovanni Franzoni, parlando a Casa Italia a Livigno della medaglia d’oro conquistata da Federica Brignone nel SuperG di Cortina a dieci mesi da un grave infortunio.