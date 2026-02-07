milano-cortina,-franzoni:-“che-stagione,-non-ci-avrei-scommesso”

Roma, 7 feb. (askanews) – “Che robe. È stata strana questa gara, perché non ho avuto tanta tensione in questi giorni, poi man mano che si avvicinava sentivo le gambe dure”. Così Giovanni Franzoni ai microfoni della Rai dopo l’argento conquistato nella libera olimpica di Cortina d’Ampezzo. “Monnet e Odermatt hanno sciato benissimo, poi c’è stata la manche devastante di Von Allmen e mi sono detto che per battere questi ce ne voleva. La pista era bellissima, la Carcentina non l’ho fatta benissimo e secondo me l’ho lasciata lì”. L’azzurro ha poi proseguito: “A inizio stagione non avrei mai immaginato di vincere a Kitzbuehel e di fare podio alle Olimpiadi, devo ringraziare chi mi è stato vicino. Paris in Val Gardena mi aveva detto che non voleva più aspettarmi per fare i podi, oggi è bellissimo”.