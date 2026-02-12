giovedì, 12 Febbraio , 26

Milano Cortina, Quirinale scrive a Gruber: “Richiesta sanzione a telecronista è notizia falsa”

(Adnkronos) - "Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle...

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 12 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

(Adnkronos) - Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno...

Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: “Brignone mi ha dato la carica”

(Adnkronos) - Francesca Lollobrigida entra definitivamente nella leggenda...
milano-cortina,-franzoni:-non-mi-rendo-conto-dell’argento,-mi-fa-bene
Milano-Cortina, Franzoni: non mi rendo conto dell’argento, mi fa bene

Milano-Cortina, Franzoni: non mi rendo conto dell’argento, mi fa bene

Video NewsMilano-Cortina, Franzoni: non mi rendo conto dell'argento, mi fa bene
Redazione-web
Di Redazione-web

“Mi fa rimanere concentrato e continuare a avere fame di risultati”

Livigno (So), 12 feb. (askanews) – “È ancora fresca come cosa, sto ancora cercando di realizzare il tutto, ma per il momento va bene così perché ci sono ancora tante gare e questo non rendermi conto penso mi faccia bene per rimanere concentrato e continuare ad avere fame di risultati ancora per la Coppa del Mondo e ancora per l’ultima gara qua alle Olimpiadi. Penso che sia quello che mi ha fatto raggiungere anche i risultati che sono riuscito a raggiungere”. Lo ha detto Giovanni Franzoni, argento nella discesa libera di Bormio ai Giochi di Milano Cortina, parlando della sua medaglia a Casa Italia a Livigno.”Non ho praticamente festeggiato, è da un mese e mezzo che ci sono risultati da festeggiare, ma non sono riuscito assolutamente a fare nulla perché ovviamente se no ne risentirebbe un po’ il fisico così sono stato un po’ con la mia famiglia e i miei amici e lo staff e comunque a fine stagione, quando ci sarà un po’ più di tempo, ripensando a quello che siamo riusciti a raccogliere ci sarà il tempo per festeggiare e stare tranquilli” ha aggiunto.”Gli ultimi anni sono stati veramente tosti, appunto per l’infortunio, i punti Fis si sono alzati, e a ripensare che due anni fa ero ancora in Coppa Europa a partire col pettorale numero 60 e oggi sono vice campione olimpico fa un po’ strano, però è incredibile come quando le cose iniziano a girare nel modo giusto la fiducia inizia ad arrivare, fai quello switch mentale che poi ti fa prendere fiducia, e i risultati poi arrivano uno dietro l’altro, non per caso, ma perché tutto quello che hai seminato negli anni poi lo raccogli, come è successo a me in un mese e mezzo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.