milano-cortina,-fumarola-(cisl):-grazie-a-lavoratori-per-loro-impegno

Roma, 6 feb. (askanews) – “Con gli occhi del mondo puntati sull’Italia si aprono i Giochi invernali. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che, con il loro impegno, rendono possibile questo grande evento e il suo universale messaggio di pace. Le Olimpiadi insegnano il valore del riconoscimento reciproco, del rispetto delle diversità, della lealtà e della solidarietà. È una lezione di concordia quella che lo sport consegna ai potenti della terra: è tempo di ascoltarla”. E’ quanto sottolinea sui social la leader della Cisl, Daniela Fumarola.