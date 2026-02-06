venerdì, 6 Febbraio , 26

Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

(Adnkronos) - Fischi hanno accolto la delegazione degli...

Mariah Carey e il segreto del ‘gobbo’ nella cerimonia di Milano Cortina

(Adnkronos) - Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraio

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

(Adnkronos) - Cambia il quesito per il referendum...
milano-cortina,-fumarola-(cisl):-grazie-a-lavoratori-per-loro-impegno
Milano-Cortina, Fumarola (Cisl): grazie a lavoratori per loro impegno

Milano-Cortina, Fumarola (Cisl): grazie a lavoratori per loro impegno

AttualitàMilano-Cortina, Fumarola (Cisl): grazie a lavoratori per loro impegno
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 feb. (askanews) – “Con gli occhi del mondo puntati sull’Italia si aprono i Giochi invernali. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che, con il loro impegno, rendono possibile questo grande evento e il suo universale messaggio di pace. Le Olimpiadi insegnano il valore del riconoscimento reciproco, del rispetto delle diversità, della lealtà e della solidarietà. È una lezione di concordia quella che lo sport consegna ai potenti della terra: è tempo di ascoltarla”. E’ quanto sottolinea sui social la leader della Cisl, Daniela Fumarola.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.