milano-cortina,-futuri-comitati-organizzatori-fanno-esperienza

Milano, 19 feb. (askanews) – L’Observer Programme, principale iniziativa del Cio dedicata all’apprendimento durante i Giochi, offre ai futuri comitati organizzatori dei prossimi Giochi olimpici, tra cui LA28, Alpi Francesi 2030, Brisbane 2032 e Utah 2034, l’opportunità di immergersi direttamente nel contesto operativo dei Giochi, seguendone lo svolgimento in tempo reale.

Osservando da vicino le attività quotidiane della workforce di Milano Cortina 2026, i partecipanti possono capire concretamente come la pianificazione diventi operatività, come vengono prese le decisioni e come le diverse aree lavorano insieme. Un’esperienza che aiuta a costruire consapevolezza e sicurezza in vista dell’organizzazione della propria edizione dei Giochi.

Il programma di Milano Cortina 2026 si sviluppa nell’arco di 21 giorni e comprende 78 attività suddivise in cinque percorsi di apprendimento. Il format combina briefing, tavole rotonde, visite alle venue e osservazione dal vivo degli eventi.

Inserito nel framework di apprendimento del Cio durante i Giochi, il programma punta su contenuti pratici e concreti, permettendo ai partecipanti di trasformare ciò che osservano sul campo – dallo sport ai trasporti, dalla tecnologia ai servizi per gli stakeholder – in indicazioni utili per la pianificazione futura.

Commentando il programma, Gavin McAlpine, Olympic Games Delivery Associate Director del Cio, ha spiegato: “L’Observer Programme è uno dei modi più efficaci per accelerare l’apprendimento dei Comitati Organizzatori. Essere presenti durante i Giochi permette di vedere davvero come la strategia prende forma: come i piani vengono messi in pratica, come i team collaborano e come si prendono decisioni sotto pressione. Questa esperienza concreta aiuta a fare chiarezza, rafforza la fiducia e offre ai futuri OCOG una direzione più chiara per l’organizzazione dei propri Giochi”.

Il team dell’Observer Programme del Cio lavora a stretto contatto con il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 e con le Aree Funzionali del Cio per offrire contenuti basati sull’esperienza operativa reale e rispondenti alle esigenze di apprendimento dei futuri comitati organizzatori. Sul campo, Milano Cortina 2026 assicura briefing dettagliati e visite coordinate alle venue, permettendo ai partecipanti di concentrarsi pienamente sull’osservazione e sull’apprendimento.

Questa edizione vede una forte presenza dei prossimi Paesi ospitanti. Ad esempio, circa 40 delegati di Alpi Francesi 2030 stanno sfruttando Milano Cortina 2026 come ultima occasione per osservare da vicino i Giochi Olimpici Invernali prima di accogliere il mondo tra quattro anni.

Raccontando la loro esperienza, Edgar Grospiron, Presidente di Alpi Francesi 2030, ha dichiarato: “Osservare i Giochi in condizioni reali è qualcosa di insostituibile. Si capisce subito cosa funziona, quali aspetti richiedono maggiore attenzione e quanto siano fondamentali i dettagli e la capacità di anticipare i problemi. Le lezioni apprese sono sia strategiche sia molto operative: trasporti, flussi degli atleti, broadcasting, logistica, sicurezza ed esperienza degli spettatori. Per Alpi Francesi 2030 è un acceleratore straordinario. Ci ricorda che i Giochi sono un’operazione estremamente complessa, ma anche uno sforzo collettivo. Complimenti ai team di Milano Cortina 2026. Ora tocca a noi trasformare questi insegnamenti in un successo per il 2030”.