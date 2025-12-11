giovedì, 11 Dicembre , 25

Palermo (Viiv): “In Italia in media 2mln di euro all’anno per iniziative su Hiv”

Zocchetti (Viiv): “Long acting utile su impatto emotivo e sociale Hiv”

Vecchio (Viiv): “RHIVolution per offrire benefici tangibili a pazienti con Hiv”

Sannino (Antinoo Arcigay Napoli): “Peer support acting art per persone con Hiv”

Milano-Cortina, Ghiretti: emozione unica portare la fiaccola

Campionessa paralimpica e ambassador per le invernali

Reggio Emilia, 11 dic. (askanews) – “Milano-Cortina per me è qualcosa di unico. Essere ambassador di una Olimpiade Paralimpiade in casa è veramente bello”. Lo ha detto Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica e ingegnere biomedica, a margine dell’iniziativa “Nutrire lo sport” organizzata al Cirfood District di Reggio Emilia.”Per me è la prima volta che posso vivere le Olimpiadi da vicino senza essere atleta, solo da spettatrice, da supporto a tutti i miei compagni atleti – ha proseguito Ghiretti -. Questa per me è la cosa più bella: poter vivere l’atmosfera olimpica e paralimpica al di fuori senza aver l’ansia della gara”.”Io avrò l’onore di portare la fiaccola l’8 gennaio a Parma ed è qualcosa veramente di unico – ha aggiunto la campionessa -. Ho sempre visto i tedofori. E ora ho l’occasione di toccare con mano la fiaccola, che poi è il fuoco che alimenta lo spirito olimpico e finché non è acceso il braciere l’Olimpiade non parte. Per cui poter portarla in giro è qualcosa di veramente unico e fa tanto piacere”.

