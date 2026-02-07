sabato, 7 Febbraio , 26
milano-cortina,-giorgetti:-emozione-irripetibile,-dopo-tanto-lavoro
Milano-Cortina, Giorgetti: emozione irripetibile, dopo tanto lavoro

Milano-Cortina, Giorgetti: emozione irripetibile, dopo tanto lavoro

AttualitàMilano-Cortina, Giorgetti: emozione irripetibile, dopo tanto lavoro
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 feb. (askanews) – “L’emozione è irripetibile perché sono le Olimpiadi, credo che nessuno di noi, ahimè, rivivrà le Olimpiadi in Lombardia e a Bormio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando a Lombardia Notizie TV, da Bormio, la discesa libera.

“Due medaglie importanti – ha detto – in una disciplina importante. Poi, c’è il lavoro di tutti questi anni, tra tante difficoltà, tante incertezze e, alla fine, sono sogni che diventano realtà e questo bisogna sottolinearlo”.

Guardando alla Lombardia e all’impegno della Regione del presidente Attilio Fontana, il ministro Giorgetti ha concluso: “Beh, devo dire che le immagini di ieri della cerimonia inaugurale e di oggi con questa cartolina incredibile dalla Valtellina, con il meteo ci ha dato una mano, con una spolverata giusta di neve, faranno ricordare per sempre questo evento. Dunque, un orgoglio, un orgoglio particolare, perché da lombardi siamo protagonisti di tutta questa storia”.

Sempre ai microfoni di Lombardia Notizie TV, il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato: “Oggi il tempo è stato magnifico e la gente entusiasta. Anche ieri sera è andata benissimo, nel senso che siamo veramente riusciti a dimostrare cos’è la Lombardia, cos’è l’Italia, cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a generare. Credo che una presentazione migliore fosse difficile da immaginare e ritengo anche di poter dire che tutto il mondo l’abbia pensato”. (fonte immagine: Lombardia TV)

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.