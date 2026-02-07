milano-cortina,-giorgetti:-emozione-irripetibile,-dopo-tanto-lavoro

Roma, 7 feb. (askanews) – “L’emozione è irripetibile perché sono le Olimpiadi, credo che nessuno di noi, ahimè, rivivrà le Olimpiadi in Lombardia e a Bormio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando a Lombardia Notizie TV, da Bormio, la discesa libera.

“Due medaglie importanti – ha detto – in una disciplina importante. Poi, c’è il lavoro di tutti questi anni, tra tante difficoltà, tante incertezze e, alla fine, sono sogni che diventano realtà e questo bisogna sottolinearlo”.

Guardando alla Lombardia e all’impegno della Regione del presidente Attilio Fontana, il ministro Giorgetti ha concluso: “Beh, devo dire che le immagini di ieri della cerimonia inaugurale e di oggi con questa cartolina incredibile dalla Valtellina, con il meteo ci ha dato una mano, con una spolverata giusta di neve, faranno ricordare per sempre questo evento. Dunque, un orgoglio, un orgoglio particolare, perché da lombardi siamo protagonisti di tutta questa storia”.

Sempre ai microfoni di Lombardia Notizie TV, il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato: “Oggi il tempo è stato magnifico e la gente entusiasta. Anche ieri sera è andata benissimo, nel senso che siamo veramente riusciti a dimostrare cos’è la Lombardia, cos’è l’Italia, cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a generare. Credo che una presentazione migliore fosse difficile da immaginare e ritengo anche di poter dire che tutto il mondo l’abbia pensato”. (fonte immagine: Lombardia TV)