Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani

Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani

Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 15 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani alle Olimpiadi invernali di MIlano-Cortina:

10:00 – 11:00 – Cortina Sliding Centre Bob Bob a 2 U – Heat 1 Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

10:00 – 12:30 – Stelvio Ski Centre Sci Alpino Slalom U – 1ª manche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

11:00 – 11:15 – Milano Ice Skating Arena Short track 1000 m D – Quarti di finale Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

11:17 – 11:50 – Milano Ice Skating Arena Short track 500 m U – Qualificazioni Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

11:57 – 12:05 – Milano Ice Skating Arena Short track 1000 m D – Semifinali

11:57 – 13:00 – Cortina Sliding Centre Bob Bob a 2 U – Heat 2 Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

12:06 – 12:35 – Milano Ice Skating Arena Short track Staffetta U – Semifinali

12:41 – 12:45 – Milano Ice Skating Arena Short track 1000 m D – Finale B

12:47 – 12:51 – Milano Ice Skating Arena Short track 1000 m D – Finale A

13:30 – 15:10 – Stelvio Ski Centre Sci Alpino Slalom U – 2ª manche

14:05 – 17:05 – Cortina Curling Olympic Stadium Curling Fase a gironi U: Italia-Cina Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

19:00 – 20:00 – Cortina Sliding Centre Bob Monobob D – Heat 3 Giada Andreutti, Simona De Silvestro

19:00 – 21:05 – Predazzo Ski Jumping Stadium Salto con gli sci LH Team U Giovanni Bresadola, Alex Insam

19:05 – 22:05 – Cortina Curling Olympic Stadium Curling Fase a gironi D: Italia-Stati Uniti Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

19:30 – 20:50 – Livigno Snow Park Freestyle Big Air D – Finale Maria Gasslitter, Flora Tabanelli

20:00 – 23:15 – Milano Ice Skating Arena Pattinaggio di figura Libero Coppie Artistico

21:06 – 22:15 – Cortina Sliding Centre Bob Monobob D – Heat 4 Giada Andreutti, Simona De Silvestro

