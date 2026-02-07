sabato, 7 Febbraio , 26

Milano Cortina, Lollobrigida e l’oro da mamma: “Adesso un altro figlio”

(Adnkronos) - Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi...

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: “Sarà lui il presidente”

(Adnkronos) - 'Futuro nazionale', la nuova creatura politica...

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

(Adnkronos) - Omrai è l'amuleto ufficiale. J.D. Vance,...
milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-domani
Roma, 7 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, domenica 8 febbraio febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina:

09:00 – 10:30 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, qualificazioni – Livigno Snow Park Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

09:30 – 10:55 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, qualificazioni – Livigno Snow Park Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

11:30 – 13:40 – Sci alpino – Discesa D – Tofane Alpine Skiing Centre Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

12:30 – 13:50 – Sci di fondo – Skiathlon U – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino

13:00 – 13:20 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, ottavi di finale – Livigno Snow Park

13:24 – 13:44 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, ottavi di finale – Livigno Snow Park

13:48 – 13:58 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, quarti di finale – Livigno Snow Park

14:00 – 14:10 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, quarti di finale – Livigno Snow Park

14:05 – 15:40 – Biathlon – Staffetta mista – Anterselva Biathlon Arena Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

14:12 – 14:17 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, semifinali – Livigno Snow Park

14:19 – 14:24 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, semifinali – Livigno Snow Park

14:26 – 14:31 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, finali – Livigno Snow Park

14:35 – 16:35 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Repubblica Ceca – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner

14:36 – 14:41 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, finali – Livigno Snow Park

16:00 – 18:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m U – Milano Ice Park Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

17:00 – 18:00 – Slittino – Singolo U, Heat 3 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler

18:34 – 19:30 – Slittino – Singolo U, Heat 4 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler

19:05 – 21:05 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Gran Bretagna – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner

19:30 – 21:45 – Snowboard – Big Air D, qualificazioni – Livigno Snow Park

