milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-domani

Roma, 7 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, domenica 8 febbraio febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina:
09:00 – 10:30 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, qualificazioni – Livigno Snow Park Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle
09:30 – 10:55 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, qualificazioni – Livigno Snow Park Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March
11:30 – 13:40 – Sci alpino – Discesa D – Tofane Alpine Skiing Centre Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano
12:30 – 13:50 – Sci di fondo – Skiathlon U – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino
13:00 – 13:20 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, ottavi di finale – Livigno Snow Park
13:24 – 13:44 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, ottavi di finale – Livigno Snow Park
13:48 – 13:58 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, quarti di finale – Livigno Snow Park
14:00 – 14:10 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, quarti di finale – Livigno Snow Park
14:05 – 15:40 – Biathlon – Staffetta mista – Anterselva Biathlon Arena Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
14:12 – 14:17 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, semifinali – Livigno Snow Park
14:19 – 14:24 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, semifinali – Livigno Snow Park
14:26 – 14:31 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, finali – Livigno Snow Park
14:35 – 16:35 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Repubblica Ceca – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner
14:36 – 14:41 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, finali – Livigno Snow Park
16:00 – 18:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m U – Milano Ice Park Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti
17:00 – 18:00 – Slittino – Singolo U, Heat 3 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler
18:34 – 19:30 – Slittino – Singolo U, Heat 4 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler
19:05 – 21:05 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Gran Bretagna – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner
19:30 – 21:45 – Snowboard – Big Air D, qualificazioni – Livigno Snow Park