sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-oggi
Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi

Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi

AttualitàMilano-Cortina, gli azzurri in gara oggi
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani alle OLimpiadi di Milano-Cortina

10:00 – 11:00 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Qualificazioni Simone DEROMEDIS, Federico TOMASONI, Edoardo ZORZI, Dominik ZUECH

10:00 – 11:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 4 U – Heat 1 Patrick BAUMGARTNER, Lorenzo BILOTTI, Eric FANTAZZINI, Robert Gino MIRCEA

11:00 – 13:55 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Sci di fondo, 50 km Mass Start TC U Elia BARP, Simone DAPRÀ, Federico PELLEGRINO

11:57 – 13:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 4 U – Heat 2 Patrick BAUMGARTNER, Lorenzo BILOTTI, Eric FANTAZZINI, Robert Gino MIRCEA

12:00 – 12:30 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Ottavi di finale Simone DEROMEDIS, Federico TOMASONI, Edoardo ZORZI, Dominik ZUECH

12:30 – 12:50 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Quarti di finale

12:54 – 13:05 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Semifinali

13:10 – 13:35 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Finale

13:30 – 14:30 – Stelvio Ski Centre Sci Alpinismo, Staffetta Mista – Finali Michele BOSCACCI, Alba DE SILVESTRO

14:15 – 15:10 – Anterselva Biathlon Arena Biathlon, Mass Start D Lisa VITTOZZI, Dorothea WIERER

15:00 – 15:40 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start U – Semifinali Daniele DI STEFANO, Andrea GIOVANNINI

15:50 – 16:30 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start D – Semifinali Francesca LOLLOBRIGIDA

16:40 – 17:00 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start U – Finale

17:15 – 17:45 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start D – Finale

19:00 – 20:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 2 D – Heat 3 Giada ANDREUTTI, Anna COSTELLA, Simona DE SILVESTRO, Alessia GATTI

21:05 – 22:20 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 2 D – Heat 4 Giada ANDREUTTI, Anna COSTELLA, Simona DE SILVESTRO, Alessia GATTI

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.