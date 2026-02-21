milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-oggi

Roma, 21 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani alle OLimpiadi di Milano-Cortina
10:00 – 11:00 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Qualificazioni Simone DEROMEDIS, Federico TOMASONI, Edoardo ZORZI, Dominik ZUECH
10:00 – 11:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 4 U – Heat 1 Patrick BAUMGARTNER, Lorenzo BILOTTI, Eric FANTAZZINI, Robert Gino MIRCEA
11:00 – 13:55 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Sci di fondo, 50 km Mass Start TC U Elia BARP, Simone DAPRÀ, Federico PELLEGRINO
11:57 – 13:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 4 U – Heat 2 Patrick BAUMGARTNER, Lorenzo BILOTTI, Eric FANTAZZINI, Robert Gino MIRCEA
12:00 – 12:30 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Ottavi di finale Simone DEROMEDIS, Federico TOMASONI, Edoardo ZORZI, Dominik ZUECH
12:30 – 12:50 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Quarti di finale
12:54 – 13:05 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Semifinali
13:10 – 13:35 – Livigno Snow Park Freestyle, Ski Cross U – Finale
13:30 – 14:30 – Stelvio Ski Centre Sci Alpinismo, Staffetta Mista – Finali Michele BOSCACCI, Alba DE SILVESTRO
14:15 – 15:10 – Anterselva Biathlon Arena Biathlon, Mass Start D Lisa VITTOZZI, Dorothea WIERER
15:00 – 15:40 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start U – Semifinali Daniele DI STEFANO, Andrea GIOVANNINI
15:50 – 16:30 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start D – Semifinali Francesca LOLLOBRIGIDA
16:40 – 17:00 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start U – Finale
17:15 – 17:45 – Milano Ice Park Pattinaggio di velocità, Mass Start D – Finale
19:00 – 20:00 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 2 D – Heat 3 Giada ANDREUTTI, Anna COSTELLA, Simona DE SILVESTRO, Alessia GATTI
21:05 – 22:20 – Cortina Sliding Centre Bob, Bob a 2 D – Heat 4 Giada ANDREUTTI, Anna COSTELLA, Simona DE SILVESTRO, Alessia GATTI