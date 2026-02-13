milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-oggi

Roma, 13 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara oggi alle OLimpiadi di Milano-Cortina
09:05 – 12:05 | Cortina Curling Olympic Stadium Curling – Fase a gironi U: Italia-Gran Bretagna | Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
10:00 – 10:25 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Qualificazioni Run 1 | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
10:55 – 11:20 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Qualificazioni Run 2 | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
11:45 – 13:40 | Tesero Cross-Country Skiing Stadium Sci di fondo – 10 km TL U | Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini
12:10 – 14:40 | Milano Ice Park Hockey su ghiaccio – Girone B U: Italia-Slovacchia | Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti
13:30 – 14:00 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Ottavi di finale | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
14:00 – 15:35 | Anterselva Biathlon Arena Biathlon – Sprint U | Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni
14:03 – 14:20 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Quarti di finale | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
14:24 – 14:40 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Semifinali | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
14:41 – 15:05 | Livigno Snow Park Snowboard – Snowboard Cross D Finali | Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
16:00 – 17:00 | Cortina Sliding Centre Skeleton – Individuale D Heat 1 | Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
16:00 – 18:05 | Milano Ice Park Pattinaggio di velocità – 10000 m U | Davide Ghiotto, Riccardo Lorello
17:48 – 18:40 | Cortina Sliding Centre Skeleton – Individuale D Heat 2 | Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
19:00 – 23:10 | Milano Ice Skating Arena Pattinaggio di figura – Libero Singolo U | Daniel Grassl, Matteo Rizzo
19:05 – 22:05 | Cortina Curling Olympic Stadium Curling – Fase a gironi U: Italia-Germania | Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
19:30 – 20:45 | Cortina Sliding Centre Skeleton – Individuale U Heat 3 | Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
21:05 – 22:20 | Cortina Sliding Centre Skeleton – Individuale U Heat 4 | Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
21:10 – 23:40 | Milano Ice Park Hockey su ghiaccio – Quarti D: Italia-Stati Uniti | Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kanepple, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano