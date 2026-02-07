milano-cortina,-il-dj-mace-tra-i-protagonisti-della-cerimonia-di-apertura

Milano, 7 feb. (askanews) – Mace, tra i produttori, DJ e musicisti più influenti della scena musicale italiana contemporanea, è stato tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si è tenuta ieri, 6 febbraio, allo Stadio San Siro di Milano.

All’artista è stata affidata la composizione della musica originale per la Parata degli Atleti, uno dei momenti centrali e più simbolici della cerimonia. Un segmento di grande impatto emotivo e visivo, in cui Mace ha saputo fondere ricerca sonora, identità contemporanea e respiro internazionale, accompagnando l’ingresso delle delegazioni olimpiche in un’atmosfera solenne e potente.

Oltre alla composizione, Mace ha preso parte attivamente alla cerimonia anche in qualità di performer, portando sul palco di San Siro una performance dal forte valore artistico e rappresentativo, capace di dialogare con lo spirito olimpico e con il linguaggio musicale del presente.

La sua partecipazione alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 conferma il ruolo centrale di Mace nel panorama culturale e musicale italiano, nonché la capacità della sua musica di parlare a un pubblico globale, in un evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo.

A suggellare un periodo di straordinaria centralità artistica, Mace tornerà dal vivo il 30 aprile 2026 con “Out Of Body Experience: Part 2”, un nuovo capitolo del suo progetto live che promette di superare ogni aspettativa, dopo il successo travolgente del primo show all’Unipol Forum del 18 ottobre 2024. Un appuntamento attesissimo, che conferma ancora una volta la visione e l’ambizione di uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana.