milano-cortina:-il-documentario-“grandi-giochi:-ad-addis-abeba

Roma, 30 gen. (askanews) – Con l’arrivo della fiamma olimpica a Cortina d’Ampezzo si è accesa anche un’altra fiamma. Non quella delle luci o dei riflettori, ma quella dei Grandi Giochi. Ed è da Addis Abeba che sono ufficialmente iniziate le riprese del cortometraggio “Grandi Giochi – The Land of Big Dreams”, una coproduzione Italo Etiope, affidata dalle associazioni di Emma’s Children Onlus e Nuovo Fiore in Africa. L’intera troupe del film è di base a Bosco Children, famosa missione della capitale del Corno d’Africa diretta dal missionario italiano Don Angelo Regazzo.

L’eco delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non è un pretesto narrativo, né un richiamo celebrativo. È piuttosto un punto di partenza intimo, personale. Cortina è il luogo dove, nel 1956, tutto iniziò per il padre del Presidente dell’Associazione cortinese chiamato a lavorare ai Giochi Olimpici. Oggi, a distanza di settant’anni, quello stesso spirito torna a vivere altrove, lontano dalle montagne e dalle telecamere, in un’area dell’Africa dove lo sport non è spettacolo ma necessità, linguaggio comune, possibilità di riscatto.

“Grandi Giochi” è un cortometraggio documentario girato in Etiopia. Il soggetto è di Andrea Gris, che firma anche la produzione sul campo, mentre la regia è affidata a Daniele Gobbin, autore di uno sguardo asciutto, osservativo, profondamente rispettoso delle persone e dei luoghi raccontati, vista la sua esperienza documentaristica in Africa. Il film segue un gruppo di ragazzi e adolescenti che vivono in un quartiere popolare della città. Nardos, Shoay, Roba, Efrem, Bereket, Kamil, che si uniscono per aiutare Sambetà a inseguire il sogno di diventare atleta. In una città sospesa tra modernità e fragilità, tra grattacieli in costruzione e spazi che si sgretolano, il gioco e lo sport diventano un gesto collettivo di resistenza, amicizia e immaginazione del futuro.

«Questo film era già scritto nei volti dei ragazzi che ho incontrato ad Addis Abeba», racconta Daniele Gobbin. «Il nostro lavoro è stato quello di metterci in ascolto, senza sovrastrutture, lasciando che fossero loro a guidarci». “Grandi Giochi” è una storia vera. Vera nei gesti, nei silenzi, nella polvere delle strade. Racconta un mondo lontano dalla plastica scintillante della televisione, ma profondamente vicino allo spirito più autentico dello sport: quello dei sognatori, di chi corre senza pubblico, di chi vince anche solo partecipando. «In Etiopia ho visto bambini costruire mondi con quello che avevano», spiega Andrea Gris. «In quei giochi spontanei c’è un’idea di giochi più antichi e più puri: non il risultato, ma il rito, la comunità, il sogno condiviso».

Qui, più che altrove, ogni scelta pesa. Chi arriva in Africa spesso lo fa per “prendere”, per sfruttare un immaginario o una fragilità. “Grandi Giochi” nasce invece dal desiderio opposto: raccontare la felicità di una vittoria olimpica che non ha podi, quella di un bambino che continua a sognare. La colonna sonora originale è firmata da Leo Gira e Gianni Veronesi, (che ha realizzato recentemente la colonna sonora del film di grande successo La Valanga Azzurra) e nasce dai luoghi stessi del racconto: suoni, ritmi, presenze. Una musica che non invade, ma accompagna, restituendo respiro e profondità alle immagini. Perché senza sogni e senza amore, questo mondo rischia di essere divorato dal denaro più vile.

“Grandi Giochi” sarà presentato in anteprima alla 21° edizione di Cortinametraggio, diretto da Maddalena Mayneri, per poi iniziare il suo viaggio nei festival, nelle scuole italiane e nei teatri. Un percorso pensato soprattutto per i più giovani, legato indissolubilmente alla felicità altrui. Una felicità che, con un semplice atto di volontà, può diventare anche nostra.