milano-cortina,-il-medagliere

Roma, 13 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
1 Norvegia oro 7 argento 2 bronzo 5 totale 14 2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 8 totale 17 3 Stati Uniti oro 4 argento 7 bronzo 3 totale 14 4 Germania oro 4 argento 3 bronzo 2 totale 9 5 Svezia oro 4 argento 3 bronzo 1 totale 8 6 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 7 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12 8 Francia oro 3 argento 4 bronzo 1 totale 8 9 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 6 totale 10 10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 0 totale 4