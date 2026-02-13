milano-cortina,-il-medagliere-dei-giochi-invernali

Roma, 13 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
1 Norvegia oro 8 argento 3 bronzo 7 totale 18 2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 9 totale 18 3 Stati Uniti oro 4 argento 7 bronzo 3 totale 14 4 Francia oro 4 argento 5 bronzo 1 totale 10 5 Germania oro 4 argento 4 bronzo 3 totale 11 6 Svezia oro 4 argento 3 bronzo 1 totale 8 7 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 8 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12 9 Giappone oro 3 argento 3 bronzo 8 totale 14 10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 1 totale 7