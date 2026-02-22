milano-cortina,-il-medagliere-dei-giochi-olimpici-invernali

Roma, 22 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
1 Norvegia oro 18 argento 11 bronzo 11 totale 40 2 Stati Uniti oro 11 argento 12 bronzo 9 totale 32 3 Paesi Bassi oro 10 argento 7 bronzo 3 totale 20 4 Italia oro 10 argento 6 bronzo 14 totale 30 5 Francia oro 8 argento 9 bronzo 6 totale 23 6 Germania oro 7 argento 9 bronzo 8 totale 24 7 Svizzera oro 6 argento 8 bronzo 6 totale 20 8 Svezia oro 6 argento 6 bronzo 4 totale 16 9 Austria oro 5 argento 8 bronzo 5 totale 18 10 Giappone oro 5 argento 7 bronzo 12 totale 24