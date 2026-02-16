lunedì, 16 Febbraio , 26

milano-cortina,-il-medagliere-dei-giochi-olimpici-invernali
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 16 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

1 Norvegia oro 12 argento 7 bronzo 7 totale 26 2 Italia oro 8 argento 4 bronzo 10 totale 22 3 Stati Uniti oro 5 argento 8 bronzo 4 totale 17 4 Paesi Bassi oro 5 argento 5 bronzo 1 totale 11 4 Svezia oro 5 argento 5 bronzo 1 totale 11 5 Francia oro 4 argento 7 bronzo 4 totale 15 6 Germania oro 4 argento 6 bronzo 5 totale 15 7 Austria oro 4 argento 6 bronzo 3 totale 13 9 Svizzera oro 4 argento 2 bronzo 3 totale 9 10 Giappone oro 3 argento 5 bronzo 9 totale 17

