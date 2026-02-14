sabato, 14 Febbraio , 26

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo...

Melissa Satta, l’amore con Carlo Beretta: “Spero sarà per sempre”

(Adnkronos) - "Spero sarà per sempre". Così Melissa...

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

(Adnkronos) - L'Irlanda sconfigge 20-13 l'Italia oggi, sabato...

Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta

(Adnkronos) - Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa...
milano-cortina,-il-medagliere-dei-giochi-olimpici-invernali
Milano-Cortina, il medagliere dei Giochi olimpici invernali

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina alle ore 17.30.

1 Norvegia oro 10 argento 3 bronzo 7 totale 20

2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 9 totale 18

3 Stati Uniti oro 4 argento 8 bronzo 4 totale 16

4 Francia oro 4 argento 6 bronzo 2 totale 12

5 Germania oro 4 argento 4 bronzo 3 totale 11

6 Svezia oro 4 argento 4 bronzo 1 totale 9

7 Svizzera oro 4 argento 2 bronzo 3 totale 9

8 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12

9 Giappone oro 3 argento 3 bronzo 8 totale 14

10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 1 totale 7

