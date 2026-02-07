milano-cortina,-il-medagliere-dopo-la-prima-giornata

Roma, 7 feb. (askanews) – Questo il medagliere dopo la prima giornata dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina Pos. Paese Oro Ar Br Tot 1 Italia 1 1 1 3 2 Svezia 1 1 0 2 3 Svizzera 1 0 0 1 4 Norvegia 0 1 1 2 5 Canada 0 0 1 1
