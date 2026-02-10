milano-cortina,-il-medagliere

Roma, 10 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle ore 18 di martedì 9 febbraio
1 Norvegia oro 3 argento 1 bronzo 2 totale 6 2 Svizzera oro 3 argento 1 bronzo 1 totale 5 3 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 3 totale 7 4 Germania oro 2 argento 1 bronzo 1 totale 4 5 Stati Uniti oro 2 argento 0 bronzo 0 totale 2 6 Austria oro 1 argento 3 bronzo 0 totale 4 7 Italia oro 1 argento 2 bronzo 6 totale 9 8 Francia oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Paesi Bassi oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Repubblica Ceca oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Svezia oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 12 Cina oro 0 argento 1 bronzo 1 totale 2 12 Corea del Sud oro 0 argento 1 bronzo 1 totale 2 14 Nuova Zelanda oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 14 Polonia oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 14 Slovenia oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 17 Canada oro 0 argento 0 bronzo 2 totale 2 18 Bulgaria oro 0 argento 0 bronzo 1 totale 1