martedì, 10 Febbraio , 26
milano-cortina,-il-medagliere
Milano-Cortina, il medagliere

Milano-Cortina, il medagliere

AttualitàMilano-Cortina, il medagliere
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle ore 18 di martedì 9 febbraio

1 Norvegia oro 3 argento 1 bronzo 2 totale 6 2 Svizzera oro 3 argento 1 bronzo 1 totale 5 3 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 3 totale 7 4 Germania oro 2 argento 1 bronzo 1 totale 4 5 Stati Uniti oro 2 argento 0 bronzo 0 totale 2 6 Austria oro 1 argento 3 bronzo 0 totale 4 7 Italia oro 1 argento 2 bronzo 6 totale 9 8 Francia oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Paesi Bassi oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Repubblica Ceca oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 9 Svezia oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 12 Cina oro 0 argento 1 bronzo 1 totale 2 12 Corea del Sud oro 0 argento 1 bronzo 1 totale 2 14 Nuova Zelanda oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 14 Polonia oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 14 Slovenia oro 0 argento 1 bronzo 0 totale 1 17 Canada oro 0 argento 0 bronzo 2 totale 2 18 Bulgaria oro 0 argento 0 bronzo 1 totale 1

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.