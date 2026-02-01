milano-cortina,-il-papa:-tregua-olimpica,-i-governanti-facciano-gesti-di-pace

Roma, 1 feb. (askanews) – “Venerdì prossimo inizieranno le Olimpiadi invernali e poi le Paralimpiadi. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere gesti concreti di distensione e di dialogo”. Lo ha detto il Papa al termine della recita dell’Angelus in piazza San Pietro.