Alcaraz vince Australian Open, quanto ha guadagnato e come cambia il ranking

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz vince gli Australian Open...

Australian Open, McEnroe vede Djokovic e si deprime: “Io facevo schifo”

(Adnkronos) - "Pensavo di aver fatto grandi cose....

Melania Trump, il doc sulla first lady debutta negli Usa con 8 milioni di dollari

(Adnkronos) - Il documentario su Melania Trump, prodotto...

È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995

(Adnkronos) - Francesco Calogero, fisico teorico di fama...
milano-cortina,-il-papa:-tregua-olimpica,-i-governanti-facciano-gesti-di-pace
Milano-Cortina, il Papa: tregua olimpica, i governanti facciano gesti di pace

Milano-Cortina, il Papa: tregua olimpica, i governanti facciano gesti di pace

Milano-Cortina, il Papa: tregua olimpica, i governanti facciano gesti di pace
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 1 feb. (askanews) – “Venerdì prossimo inizieranno le Olimpiadi invernali e poi le Paralimpiadi. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere gesti concreti di distensione e di dialogo”. Lo ha detto il Papa al termine della recita dell’Angelus in piazza San Pietro.

