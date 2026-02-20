venerdì, 20 Febbraio , 26

Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”

(Adnkronos) - "Andiamo avanti, faremo ancora più soldi....

Camminare aiuta il cuore, la velocità conta: lo studio e il ritmo

(Adnkronos) - Camminare è un'attività estremamente positiva per...

Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

(Adnkronos) - "Solo un breve aggiornamento... il mio...

Milano Cortina, incidente durante gara Fontana: Sellier tagliata da lama sul volto. Cos’è successo

(Adnkronos) - Clamorosa caduta multipla durante il quarto...
milano-cortina,-il-programma-di-domani
Milano-Cortina, il programma di domani

Milano-Cortina, il programma di domani

AttualitàMilano-Cortina, il programma di domani
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 20 feb. (askanews) – Questo il programma di domani alle Olimpiadi di MIlano-Cortina:

10:00 – Bob a quattro (U) 1ª manche

10:00 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Qualificazioni

10:45 – Sci freestyle SALTI MISTI – 1ª Finale

11:00 – Sci di fondo 50 KM MASSA UOMINI – Gare da medaglie

11:45 – Sci freestyle SALTI MISTI – 2ª Finale

11:57 – Bob a quattro (U) 2ª manche

12:00 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1° Ottavo di finale

12:02 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2° Ottavo di finale

12:04 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 3° Ottavo di finale

12:06 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 4° Ottavo di finale

12:08 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 5° Ottavo di finale

12:10 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 6° Ottavo di finale

12:12 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 7° Ottavo di finale

12:14 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 8° Ottavo di finale

12:35 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1° Quarto di finale

12:37 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2° Quarto di finale

12:39 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 3° Quarto di finale

12:41 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 4° Quarto di finale

12:54 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1ª Semifinale

12:56 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2ª Semifinale

13:10 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Finale B

13:15 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Finale

13:30 – Sci alpinismo STAFFETTA MISTA – Gare da medaglie

14:05 – Curling DONNE – Finale 3° posto Canada – Stati Uniti

14:15 – Biathlon MASSA DONNE – Gare da medaglie

15:00 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – 1ª Semifinale

15:30 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – 2ª Semifinale

15:50 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – 1ª Semifinale

16:30 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – 2ª Semifinale

16:40 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – Finale

17:15 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – Finale

19:00 – Bob a due (D) 3ª manche

19:05 – Curling UOMINI – Finale Regno Unito – Canada

19:30 – Sci freestyle HALFPIPE DONNE – Finale

20:40 – Hockey su ghiaccio UOMINI – Finale 3° posto N.N. – N.N.

21:03 – Bob a due (D) Gare da medaglie

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.