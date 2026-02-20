milano-cortina,-il-programma-di-domani

Roma, 20 feb. (askanews) – Questo il programma di domani alle Olimpiadi di MIlano-Cortina:
10:00 – Bob a quattro (U) 1ª manche
10:00 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Qualificazioni
10:45 – Sci freestyle SALTI MISTI – 1ª Finale
11:00 – Sci di fondo 50 KM MASSA UOMINI – Gare da medaglie
11:45 – Sci freestyle SALTI MISTI – 2ª Finale
11:57 – Bob a quattro (U) 2ª manche
12:00 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1° Ottavo di finale
12:02 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2° Ottavo di finale
12:04 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 3° Ottavo di finale
12:06 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 4° Ottavo di finale
12:08 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 5° Ottavo di finale
12:10 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 6° Ottavo di finale
12:12 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 7° Ottavo di finale
12:14 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 8° Ottavo di finale
12:35 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1° Quarto di finale
12:37 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2° Quarto di finale
12:39 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 3° Quarto di finale
12:41 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 4° Quarto di finale
12:54 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 1ª Semifinale
12:56 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – 2ª Semifinale
13:10 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Finale B
13:15 – Sci freestyle SKI CROSS UOMINI – Finale
13:30 – Sci alpinismo STAFFETTA MISTA – Gare da medaglie
14:05 – Curling DONNE – Finale 3° posto Canada – Stati Uniti
14:15 – Biathlon MASSA DONNE – Gare da medaglie
15:00 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – 1ª Semifinale
15:30 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – 2ª Semifinale
15:50 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – 1ª Semifinale
16:30 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – 2ª Semifinale
16:40 – Pattinaggio di velocità MASSA UOMINI – Finale
17:15 – Pattinaggio di velocità MASSA DONNE – Finale
19:00 – Bob a due (D) 3ª manche
19:05 – Curling UOMINI – Finale Regno Unito – Canada
19:30 – Sci freestyle HALFPIPE DONNE – Finale
20:40 – Hockey su ghiaccio UOMINI – Finale 3° posto N.N. – N.N.
21:03 – Bob a due (D) Gare da medaglie