Milano-Cortina, il programma di oggi, martedì 10 febbraio

Roma, 9 feb. (askanews) – Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, martedì 10 febbraio
09:15 Sci di fondo, Sprint (D) – qualificazioni 09:55 Sci di fondo, Sprint (U) – qualificazioni
10:30 Sci alpino, Combinata a squadre (D) – GARE DA MEDAGLIE 10:30 Short track, 500 m (D) – 1° preliminare 10:32 Short track, 500 m (D) – 2° preliminare 10:34 Short track, 500 m (D) – 3° preliminare 10:36 Short track, 500 m (D) – 4° preliminare 10:38 Short track, 500 m (D) – 5° preliminare 10:40 Short track, 500 m (D) – 6° preliminare 10:42 Short track, 500 m (D) – 7° preliminare 10:44 Short track, 500 m (D) – 8° preliminare
11:08 Short track, 1000 m (U) – 1° preliminare 11:12 Short track, 1000 m (U) – 2° preliminare 11:14 Short track, 1000 m (U) – 3° preliminare 11:15 Sci freestyle, Gobbe (U) – 1ª qualificazione 11:16 Short track, 1000 m (U) – 4° preliminare 11:18 Short track, 1000 m (U) – 5° preliminare 11:20 Short track, 1000 m (U) – 6° preliminare 11:22 Short track, 1000 m (U) – 7° preliminare 11:24 Short track, 1000 m (U) – 8° preliminare
11:45 Sci di fondo, Sprint (D) – 1° quarto di finale 11:50 Sci di fondo, Sprint (D) – 2° quarto di finale 11:53 Short track, Staffetta a squadre (X) – 1° quarto di finale 11:55 Sci di fondo, Sprint (D) – 3° quarto di finale 11:59 Short track, Staffetta a squadre (X) – 2° quarto di finale 12:00 Sci di fondo, Sprint (D) – 4° quarto di finale 12:05 Sci di fondo, Sprint (D) – 5° quarto di finale 12:05 Short track, Staffetta a squadre (X) – 3° quarto di finale
12:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo B: Giappone-Svezia
12:15 Sci di fondo, Sprint (U) – 1° quarto di finale 12:20 Sci di fondo, Sprint (U) – 2° quarto di finale 12:23 Short track, Staffetta a squadre (X) – 1ª semifinale 12:25 Sci di fondo, Sprint (U) – 3° quarto di finale 12:29 Short track, Staffetta a squadre (X) – 2ª semifinale 12:30 Sci freestyle, Slopestyle (U) – finale 12:30 Sci di fondo, Sprint (U) – 4° quarto di finale 12:35 Sci di fondo, Sprint (U) – 5° quarto di finale
12:45 Sci di fondo, Sprint (D) – 1ª semifinale 12:48 Short track, Staffetta a squadre (X) – finale B 12:50 Sci di fondo, Sprint (D) – 2ª semifinale 12:56 Short track, Staffetta a squadre (X) – finale 12:57 Sci di fondo, Sprint (U) – 1ª semifinale 13:02 Sci di fondo, Sprint (U) – 2ª semifinale
13:13 Sci di fondo, Sprint (D) – FINALE 13:25 Sci di fondo, Sprint (U) – FINALE
13:30 Biathlon, Individuale (U) – GARE DA MEDAGLIE
14:05 Curling Misto – FINALE 3° posto 14:15 Sci freestyle, Gobbe (D) – 1ª qualificazione
16:40 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo B: Italia-Germania
17:00 Slittino, Singolo (D) – 3ª manche
18:05 Curling Misto – FINALE 18:30 Pattinaggio artistico, Individuale (U) – programma corto 18:41 Slittino, Singolo (D) – GARE DA MEDAGLIE 18:45 Salto con gli sci, Salto a squadre (X) – GARE DA MEDAGLIE
20:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo A: Canada-Stati Uniti 21:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo A: Finlandia-Svizzera