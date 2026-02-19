giovedì, 19 Febbraio , 26

Trump e il rimprovero a Obama: “Ha rivelato informazioni sugli alieni”

(Adnkronos) - Barack Obama "ha rivelato informazioni classificate"...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

(Adnkronos) - Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul...

Referendum, Meloni: “Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango”

(Adnkronos) - "Non ho sentito il presidente della...
milano-cortina,-in-piazza-duomo-incontro-tra-mascotte-tina-e-ayo
Milano-Cortina, in piazza Duomo incontro tra mascotte Tina e Ayo

Milano-Cortina, in piazza Duomo incontro tra mascotte Tina e Ayo

Milano-Cortina, in piazza Duomo incontro tra mascotte Tina e Ayo
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 19 feb. (askanews) – Con i Giochi olimpici invernali che si avvicinavano al loro ultimo weekend in Italia, un ospite speciale dal Senegal si è unito ai festeggiamenti a Milano. Si tratta di Ayo, la mascotte dei Giochi olimpici giovanili Dakar 2026, immortalata insieme a Tina, la mascotte di Milano Cortina 2026, in piazza del Duomo. L’incontro delle mascotte ha celebrato simbolicamente la gioia, l’unità e lo scambio culturale che definisce l’esperienza olimpica. Ayo è un giovane leone il cui nome significa “gioia” in lingua yoruba, simbolo di Dakar 2026 e energia della gioventù senegalese. A Dakar 2026 mancano 250 giorni e si tratta della prima volta che un evento olimpico si svolge nel continente africano.

