Milano-Cortina, in villaggi 10000 uova e 12000 tranci pizza a giorno

Milano-Cortina, in villaggi 10000 uova e 12000 tranci pizza a giorno

Milano-Cortina, in villaggi 10000 uova e 12000 tranci pizza a giorno
Milano, 22 feb. (askanews) – “Avevamo 5.560 posti letto nei nostri tre principali villaggi olimpici, più 11 hotel per gli atleti, e ogni giorno servivamo 365 kg di pasta, 10.000 uova, 8000 caffè, 60 kg di Grana Padano e 12.000 tranci di pizza”. Lo ha detto l’amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, durante la conferenza stampa finale sui Giochi. “Se mettessimo in fila i vassoi serviti ogni giorno per i pasti faremmo una torre alta 60 chilometri” ha aggiunto. Negli stessi villaggi sono state fatte più di 1.200 sessioni di trucco.

