Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”

(Adnkronos) - "Andiamo avanti, faremo ancora più soldi....

Camminare aiuta il cuore, la velocità conta: lo studio e il ritmo

(Adnkronos) - Camminare è un'attività estremamente positiva per...

Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

(Adnkronos) - "Solo un breve aggiornamento... il mio...

San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) - “Promuovere il saper fare e l’industria...
Milano Cortina, incidente durante gara Fontana: Sellier tagliata da lama sul volto. Cos’è successo

Milano Cortina, incidente durante gara Fontana: Sellier tagliata da lama sul volto. Cos’è successo

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Clamorosa caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track, oggi venerdì 20 febbraio. Tre le atlete finite sul ghiaccio, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. Nell’incidente è rimasta ferita la pattinatrice polacca Kamila Sellier, soccorsa dai sanitari e portata via in barella, mentre la gara era stata interrotta. La gara è poi ricominciara, senza l’atleta infortunata e senza la statunitense Kristen Santos-Griswold, squalificata. Qualche problema per Arianna Fontana, che però è riuscita a tornare in pista, qualificandosi prima per la semifinale e poi per la finale.  

Bruttissimo infortunio per Kamila Sellier. Nello scontro in pista, la polacca ha riportato un vistoso taglio sul volto, che le ha provocato un’importante perdita di sangue. L’atleta è stata immediatamente soccorsa dai sanitari a bordo pista, che hanno effettuato le prime medicazioni prima di portarla via dal Forum di Assago. 

