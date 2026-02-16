lunedì, 16 Febbraio , 26

Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e ‘butta’ l’oro nello slalom. Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neve

Olimpiadi di Milano Cortina da incubo per Atle Lie McGrath. Il norvegese, dominatore della prima manche dello slalom maschile oggi, lunedì 16 febbraio, ha inforcato nella seconda manche, vedendo così sfumare la possibilità della medaglia d’oro. Dopo l’uscita dal tracciato, McGrath è apparso disperato. Ha gettato in area e bastoncini e, dopo essersi diretto da solo nel bosco, superando le recinzioni della pista Stelvio di Bormio, si è buttato a terra disperato. 

Cos’è successo alle Olimpiadi? Lo svizzero Loic Meillard ha vinto oggi la medaglia d’oro nello slalom maschile, al termine di due manche clamorose. Dietro di lui l’austriaco Fabio Gstrein, medaglia d’argento, e il norvegese Henti Kristoffersen. Una gara finita con l’uscita del favorito Atle Lie McGrath, dominatore della prima manche.
 

Dopo la complicata mattinata, che aveva visto uscire fuori a causa della neve abbondante decine di atleti (tra cui il campione olimpico di gigante, Lucas Pinheiro Braathen) McGrath era partito in testa davanti allo svizzero Loic Meillard (+0.59) e all’austriaco Fabio Gstrein (+0.94).  

Meillard, penultimo a scendere, è stato però fenomenale e ha messo dietro tutti con una prova maiuscola (1:53.61 il tempo complessivo, 56.73+56.88). Per McGrath, una tensione notevole gestita male. Fino all’inforcata. Un finale da dimenticare per le sue Olimpiadi. 

