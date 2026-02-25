mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

(Adnkronos) - "È come con le allergie: ci...

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

(Adnkronos) - Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite...

Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

(Adnkronos) - Portare le cefalee al centro dell’attenzione...

Prezzi uova, “imbrogli elettorali” e guerre interrotte: cosa c’è di vero nel discorso di Trump?

(Adnkronos) - Nel discorso sullo stato dell'Unione più...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina, Jutta Leerdam mette all'asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco...
milano-cortina,-jutta-leerdam-mette-all’asta-la-tuta-usata-alle-olimpiadi:-ecco-quanto-vale
Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all’asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all’asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Jutta Leerdam ha chiuso le Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie, un oro e un argento. E, soprattutto, ha fatto parlare di sé per motivi diversi. Anche a evento concluso. La star olandese del pattinaggio di velocità ha messo all’asta la tuta orange con cui ha vinto le sue due medaglie olimpiche, l’oro nei 1000 metri (con tanto di lacrime del fidanzato Jake Paul in tribuna) e l’argento nei 500 metri. La risposta dei suoi tifosi non si è fatta attendere. 

La tuta della campionessa olandese (autografata, per la cronaca) ha già ricevuto decine di offerte, superando la cifra di 8mila euro. L’asta andrà avanti fino a sabato 28 febbraio. Inevitabile, dunque, che il suo valore cresca ancora nei prossimi giorni. Effetto Milano Cortina.  

Previous article
Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche
Next article
Blatter attacca Infantino: “È come il Re Sole, la Fifa è una dittatura”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

(Adnkronos) - "È come con le allergie: ci sono cose che mi fanno male. Io da sola sto da Dio. Ho capito che ho...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

(Adnkronos) - Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite oggi a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano, dopo la prima serata del Festival di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

(Adnkronos) - Portare le cefalee al centro dell’attenzione della farmacia di comunità, trasformando un punto di dispensazione in un nodo attivo del sistema salute....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Prezzi uova, “imbrogli elettorali” e guerre interrotte: cosa c’è di vero nel discorso di Trump?

(Adnkronos) - Nel discorso sullo stato dell'Unione più lungo della storia americana, un'ora e 47 minuti, Donald Trump ha rivendicato quelli che ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.