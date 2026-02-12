milano-cortina,-kainzwaldner-e-hofer:-bronzo-staffetta-incredibile

Livigno(So), 12 feb. (askanews) – “È incredibile, è solo la prima medaglia, ho bisogno di tempo per capirla. Oggi è già la seconda. È incredibile”. Così Simon Kainzwaldner dopo il bronzo nello slittino staffetta a squadre. “È stata un’esperienza fantastica e divertente gareggiare con questa grande squadra e oggi eravamo un po’ più motivati perché abbiamo detto che dovevamo anche rendere possibile una medaglia per Verena” Hofer “perché non è salita sul podio nella gara singola. Ce l’abbiamo fatta e siamo super orgogliosi di tutta la squadra. Ora è il momento di festeggiare” ha aggiunto.

“È incredibile, finalmente ho vinto la mia medaglia. È stata una gara molto combattuta nella gara individuale, ma lo sport è così. Quindi sono ancora più felice di essere scivolato oggi nella gara a squadre, ed è stato, beh, tutto, credo” ha aggiunto Verena Hofer. “Abbiamo dato il massimo e questo dimostra tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. È fantastico avere una pista da slittino a casa”.