milano-cortina,-la-cerimonia-di-chiusura-all’arena-di-verona-(aggiornamenti)

Verona, 22 feb. (askanews) – All’Arena di Verona, ribattezzata per l’occasione Verona Olympic Arena, la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella storia, una Cerimonia Olimpica si svolge all’interno di un monumento storico patrimonio dell’Umanità UNESCO. Lo spettacolo, intitolato “Beauty in Action” è realizzato dall’Agenzia Creativa Italiana Filmmaster. Un palcoscenico che, per la prima volta, occupa l’intera superficie del parterre dell’Arena e che promette di celebrare una volta di più l’italianità di questi Giochi invernali, attraverso la bellezza, la cultura e la creatività del nostro Paese. I prossimi Giochi invernali saranno in Francia. Di seguito i punti salienti della cerimonia.

-21:18 Margherita Vicario e Davide Shorty entrano sul palco per un medley delle canzoni pop italiane più famose per un ponte tra generazioni e celebrando la ricchezza del patrimonio musicale italiano .(Nessuno mi può giudicare, Se bruciasse la città, Sarà perché ti amo, Il cielo è sempre più blu, Maledetta primavera, È la vita la vita, Senza fine).

-21:17 Gli atleti sfilano sulle canzoni pop italiane.

-21:14 E’ cominciata la sfilata delle 93 nazioni che hanno preso parte ai Giochi. Gli atleti italiani partecipanti sono stati 191.

-21:00 La Fiamma olimpica è arrivata all’Arena di Verona. A portarla gli staffettisti di fondo medaglia d’oro a Lillehammer 1994: De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner. Dopo di loro sono entrate le bandiere di tutte le delegazioni.

-20:53 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni assiste all’Arena di Verona alla Cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 accompagnata dalla presidente del Cio Kristy Coventry e dal presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Poco dopo sono entrati in scena la bandiera italiana e i medagliati azzurri. Poi la tromba di Paolo Fresu ha introdotto e accompagnato l’Inno nazionale eseguito dal Coro della Fondazione Arena di Verona.

-20:40 La Cerimonia di Chiusura dei Giochi olimpici di Milano Cortina è iniziata: nello scenario dell’Arena di Verona si parte con la proiezione di un corto originale creato da Filmmaster, girato tra gli arcovoli dell’Arena di Verona. La narrazione cinematografica vede un direttore di scena, interpretato dall’attore Francesco Pannofino, che risveglia i personaggi dell’opera lirica per prepararli ad andare in scena. Tra loro figurano Rigoletto, Aida, Figaro, Alfredo e altri protagonisti del repertorio. I costumi dei personaggi operistici rappresentano vere e proprie opere d’arte concettuali, realizzati da Stefano Ciammitti, Costume Designer della Cerimonia. Ogni costume, tra l’altro, è stato creato utilizzando materiali di recupero, con un messaggio di sostenibilità e valorizzazione della creatività italiana. Il film include i camei di Achille Lauro, Manuel Agnelli, Davide Oldani, il Sindaco di Verona Damiano Tommasi, Deborah Compagnoni. Si vede inoltre una locandina realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona, sottolineando il coinvolgimento del territorio. Il personaggio di Rigoletto fa da padrone di casa ed emerge dalla botola sul palco a cavallo di un grande lampadario. Dalla pellicola cinematografica, fa il suo ingresso sul palcoscenico reale dell’Arena sulle note di Libiamo ne’ lieti calici, fungendo da raccordo narrativo. Il palco e i personaggi richiamano l’atmosfera teatrale sfarzosa. Dal palco si alzano i primi fuochi d’artificio. Il grande spettacolo della Cerimonia è davvero iniziato.

-19:41 “Queste Olimpiadi le ricorderemo per sempre. Grazie ai nostri atleti per le fortissime emozioni che ci hanno fatto provare. Grazie a chi ha contribuito con impegno e fatica alla riuscita di questo evento mondiale che ha dato lustro al Paese. L’Italia s’è desta!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antronio Tajani.

-18:13 Milano-Cortina, Schlein: Italia bellissima, grazie per il record di medaglie.

-17:48 Milano-Cortina, Meloni: dalle Olimpiadi emozioni e orgoglio, grazie agli atleti.

Con sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia.

-17:43 Milano-Cortina, Trump: congratulazioni al nostro team di hockey!