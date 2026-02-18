mercoledì, 18 Febbraio , 26

Milano Cortina, la storia di Jake Canter: dieci anni fa ha rischiato di morire, oggi è bronzo alle Olimpiadi

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dieci anni fa ha rischiato di morire. Oggi ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina nello snowboard, specialità slopestyle. È la storia di Jake Canter, snowboarder 22enne nato negli Stati Uniti, che dopo un quindicesimo posto nel big air, oggi mercoledì 18 febbraio, è salito sul podio ai Giochi Olimpici Invernali a Livigno. Dietro al cinese Su Yiming (oro) e al giapponese Taiga Hasegawa (argento). Tutto dopo aver rischiato di morire, una decina d’anni fa: “Incredibile essere qui, con questa medaglia al collo – le sue parole dopo la premiazione -. Spero davvero di aver reso orgoglioso il me stesso tredicenne disteso su quel letto d’ospedale. Questo bronzo è per lui, per tutti quelli che mi hanno sostenuto”. 

Per Canter, storia da film. Iniziò tutto nel 2016: da adolescente, si stava divertendo con i suoi soliti salti su un trampolino, al termine di una giornata passata sulle piste da sci. In aria, si scontrò però con un’altra persona, riportando una terribile frattura al cranio, con tanto di emorragia cerebrale.  

L’anno dopo iniziò a soffrire di forti dolori all’orecchio, svenendo in casa. Venne così ricoverato in ospedale e i medici capirono che la lesione precedente aveva causato perdita di liquido spinale, con meningite di forma batterica. Dopo alcuni giorni di coma farmacologico, i medici illustrarono ai suoi genitori una situazione disperata, con il 20% di possibilità di sopravvivere. 

Gli specialisti decisero in seguito di rimuovere il timpano destro del ragazzo, che da quel momento (dopo tre operazioni molto delicate) iniziò a riprendersi. Trovando, nello sport, una grande valvola di sfogo. Fino al bronzo olimpico di oggi, la fotografia di una storia eccezionale. Di talento, coraggio e forza di volontà. 

