milano-cortina,-laegreid-e-il-tradimento:-niente-lieto-fine,-ex-fidanzata-non-perdona

mercoledì, 11 Febbraio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Sturla Holm Laegreid ha confessato di aver tradito la fidanzata. L’atleta norvegese ha chiesto perdono davanti alle telecamere, alla fine della 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le lacrime dell’atleta, però, non hanno sortito l’effetto sperato. Perdonato? No, per niente. L’ex compagna di Laegreid è stata intercettata dal tabloid VG. “Non ho scelto io di trovarmi in questa posizione e fa male. Abbiamo avuto contatti, lui sa quali sono le mie opinioni in merito”, ha detto la ragazza, che chiede l’anominato. Quindi, la sentenza: “E’ dura perdonare”. I ringraziamenti vanno “alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno sostenuto in questo periodo e a tutte le persone che hanno mostrato vicinanza nei miei confronti pur senza conoscermi”. 

Laegreid, con dichiarazioni che – in un certo senso – entrano nella storia delle Olimpiadi, ha fatto mea culpa davanti e telecamere e microfoni. “Sei mesi fa ho conosciuto l’amore della mia vita e 3 mesi dopo ho tradito questa persona”, ha detto tra lacrime e singhiozzi.  

La confessione pubblica non è stata propriamente gradita nemmeno all’interno del team norvegese, che avrebbe voluto celebrare degnamente il trionfo di Johan Olav Botn e invece si è trovato a dover gestire la vicenda privata di un atleta. “Ho sbagliato il momento, posso solo dire che spero di non aver rovinato la giornata a Johan. È il giorno di Johan ed è un peccato che io riceva così tanta attenzione”, ha detto Laegreid dopo aver mandato in tilt i media nazionali. Petter Northug, totem dello sci nordico in Norvegia, ha stigmatizzato il comportamento del ‘fedifrago’: “C’era un’impresa da celebrare e si è parlato di altro…”. 

