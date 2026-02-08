milano-cortina,-le-medaglie-di-oggi-e-di-domani

domenica, 8 Febbraio , 26

Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti italiani

(Adnkronos) - Una valanga si è staccata nella...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

(Adnkronos) - Sofia Goggia medaglia di bronzo nella...

Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni

(Adnkronos) - Giappone al voto oggi domenica 8...

Sanremo 2026, Michele Bravi: “Porto il cinema sul palco dell’Ariston”

(Adnkronos) - "Tornare a Sanremo per me è...
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – Queste le medaglie che saranno assegnate oggi e domani (X, gare senza italiani) alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Medaglie di oggi 11:30 Sci alpino – Discesa (D), GARE DA MEDAGLIE 12:30 Sci di fondo – 20 km skiathlon (U), GARE DA MEDAGLIE 14:05 Biathlon – Staffetta mista (X), GARE DA MEDAGLIE 14:26 Snowboard – Slalom gigante parallelo (D), Finale B 14:29 Snowboard – Slalom gigante parallelo (D), FINALE 14:36 Snowboard – Slalom gigante parallelo (U), Finale B 14:39 Snowboard – Slalom gigante parallelo (U), FINALE 16:00 Pattinaggio di velocità – 5000 m (U), GARE DA MEDAGLIE 18:32 Slittino – Singolo (U), GARE DA MEDAGLIE ?? Germania – M. Langenhan (52.902) 23:00 Pattinaggio artistico – Gara a squadre (X), Classifica generale Stati Uniti – 44.00 Medaglie di domani 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre (U), GARE DA MEDAGLIE 12:30 Sci freestyle – Slopestyle (D), FINALE 17:30 Pattinaggio di velocità – 1000 m (D), GARE DA MEDAGLIE 19:00 Salto con gli sci – Trampolino piccolo (U), GARE DA MEDAGLIE 19:30 Snowboard – Big Air (D), FINALE

