milano-cortina,-le-medaglie-in-palio-domani

Roma, 13 feb. (askanews) – Queste le medaglie in palio domani, sabato 14 febbraio:
11:45 – Sci di fondo SCI DI FONDO – 10 KM CLASSICO UOMINI – FINALE
14:00 – Biathlon BIATHLON – SPRINT UOMINI – FINALE
14:46 – Snowboard SNOWBOARD – SNOWBOARD CROSS DONNE – FINALE
16:00 – Pattinaggio di velocità PATTINAGGIO DI VELOCITÀ – 10000 M UOMINI – FINALE
19:30 – Snowboard SNOWBOARD – HALFPIPE UOMINI – FINALE
21:20 – Skeleton SKELETON – INDIVIDUALE UOMINI – FINALE
23:10 – Pattinaggio artistico PATTINAGGIO ARTISTICO – INDIVIDUALE UOMINI – CLASSIFICA GENERALE