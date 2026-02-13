venerdì, 13 Febbraio , 26

milano-cortina,-le-medaglie-in-palio-domani
Milano-Cortina, le medaglie in palio domani

Milano-Cortina, le medaglie in palio domani

AttualitàMilano-Cortina, le medaglie in palio domani
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 feb. (askanews) – Queste le medaglie in palio domani, sabato 14 febbraio:

11:45 – Sci di fondo SCI DI FONDO – 10 KM CLASSICO UOMINI – FINALE

14:00 – Biathlon BIATHLON – SPRINT UOMINI – FINALE

14:46 – Snowboard SNOWBOARD – SNOWBOARD CROSS DONNE – FINALE

16:00 – Pattinaggio di velocità PATTINAGGIO DI VELOCITÀ – 10000 M UOMINI – FINALE

19:30 – Snowboard SNOWBOARD – HALFPIPE UOMINI – FINALE

21:20 – Skeleton SKELETON – INDIVIDUALE UOMINI – FINALE

23:10 – Pattinaggio artistico PATTINAGGIO ARTISTICO – INDIVIDUALE UOMINI – CLASSIFICA GENERALE

