milano-cortina,-leggenda-klaebo,-sei-ori-in-sei-gare

Roma, 21 feb. (askanews) – Johannes Høsflot Klaebo continua a riscrivere la storia dello sci di fondo e dei Giochi olimpici. Il norvegese ha vinto la classica 50 km, conquistando il sesto oro in sei gare (sprint individuale, sprint a squadre, skiathlon, 10 km in tecnica libera e staffetta), imponendosi anche nella massacrante 50 km e completando un percorso perfetto, quasi irreale per continuità e superiorità tecnica.

A 29 anni, Klaebo ha conquistato il suo undicesimo titolo in tre partecipazioni ai Giochi invernali (2018, 2022 e 2026) vincendo quest’ultima gara di sci di fondo davanti ai suoi connazionali Martin Nyenget, argento, ed Emil Iversen, bronzo.

Johannes Høsflot Klæbo è oggi il volto più carismatico e vincente dello sci di fondo mondiale, un atleta che ha ridisegnato i canoni della velocità, della resistenza e dell’efficienza tecnica sulla neve. Nato il 22 ottobre 1996 a Oslo e cresciuto a Trondheim, è diventato in pochi anni il fondista più titolato della storia, con numeri che lo pongono al livello di leggende come Bjørn Dæhlie e Marit Bjørgen. Inizia a sciare a soli due anni, grazie al nonno Kare Høsflot, che gli regala il primo paio di sci e diventa il suo primo allenatore e guida. La famiglia si trasferisce a Trondheim quando lui ha cinque anni, avvicinandolo ancora di più al mondo dello sci di fondo norvegese, fatto di boschi, piste e una cultura sportiva profondamente radicata. Da ragazzino è un atleta polivalente: tra calcio e sci di fondo sceglie quest’ultimo perché in fondo “tutto dipende da te”, come ama ripetere, e perché gli piace la responsabilità individuale.