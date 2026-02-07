sabato, 7 Febbraio , 26

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: “Sarà lui il presidente”

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: sarà lui il presidente

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

Milano Cortina, Lollobrigida e l’oro da mamma: “Adesso un altro figlio”

Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: "Adesso un altro figlio"
Medaglia d’oro da mamma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida si regala un compleanno speciale ai Giochi, con il trionfo nei 3000 metri del pattinaggio velocità: trionfo e record olimpico, la 35enne atleta di Frascati si regala il massimo. Impossibile chiedere di più. Lollobrigida vince e festeggia avvolgendo il figlio Tommaso, nato a maggio 2023, nel tricolore. Un exploit da mamma, oltre ogni aspettativa. 

“Milano Cortina per me era un modo per mostrare alla gente che si può essere mamme e tornare più forti di prima: ho vinto una medaglia d’oro dopo essere diventata mamma quindi fare qualcosa del genere è possibile”, dice. “Volevo ritirarmi, poi mio marito, la mia famiglia e la federazione mi hanno chiesto di non mollare e non smettere. E ci sono riusciti”, racconta. 

La gioia olimpica è il riscatto dopo mesi di problemi fisici e difficoltà: “Quest’anno volevo una stagione perfetta e invece è stata la peggiore della mia vita. Ho pianto e ho pensato davvero di ritirarmi”, conclude. Alle Olimpiadi, con queste premesse, qual era l’obiettivo? “Onestamente volevo pattinare per il bronzo, il mio oro sarebbe stato quello: ma io sono una combattente”. E adesso? “Prima penso a finire la stagione, ma poi vorrei avere un altro bimbo. Voglio un altro figlio, non voglio lasciare da solo Tommaso”.
 

 

 

 

