domenica, 8 Febbraio , 26

Emma e la serata ‘folle’ con Elisa e Giorgia: “La notte leoni, la mattina…”

(Adnkronos) - Notti 'magiche' tra amiche e colleghe...

Alto Adige, 19enne muore a Sarentino travolto da una valanga

(Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è...

Clizia Incorvaia dopo le accuse della moglie di Sarcina: “Costretta a dire la verità”

(Adnkronos) - Clizia Incorvaia è stata ospite oggi,...

Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos’è successo in Sassuolo-Inter

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica...
milano-cortina,-lorello-bronzo-a-10-minuti-da-casa:-“medaglia-con-nonni-in-tribuna”
Milano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: “Medaglia con nonni in tribuna”

Milano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: “Medaglia con nonni in tribuna”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: "Medaglia con nonni in tribuna"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Milanese, un passato da pattinatore a rotelle, Riccardo Lorello – il 23enne che oggi pomeriggio ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di speed skating – ha corso in casa. “Abito veramente a dieci minuti da qui. E’ stato bello perché ho tutta la famiglia, i miei amici, gli avversari delle rotelle e soprattutto sono contento perché ci sono tutti i miei nonni che sono riusciti a venire tutti a vedere la mia gara olimpica. Penso che rimarrà nel loro cuore”, ha detto dopo la sua prestazione, prima di essere certo di aver conquistato una medaglia. 

L’esordio sui pattini a rotelle, disciplina di famiglia. “Papà era un atleta, è stato il mio allenatore finché non ho cambiato dalle rotelle al ghiaccio e sono passato nelle mani di Maurizio Marchetto”, ha spiegato. Nel squadra italiana di pattinaggio di velocità, che conta già due medaglie dopo l’oro di ieri di Francesca Lollobrigida, il 23enne atleta dell’esercito ha trovato “un gruppo stupendo, siamo una famiglia. Anzi, passiamo durante l’anno più giorni assieme tra noi che con i parenti. Sono diventati anche loro la mia famiglia”. 

Studente di Scienze dei Servizi giuridici, “quest’anno ho messo in pausa gli studi” per dedicarmi allo sport. Scelta che ha premiato. In pista “oltre alla performance fisica, la cosa che bisogna più affinare è la testa: sei da solo, sei te e la tua sofferenza durante la gara. Mentre sei lì che gareggi e pattini è difficile sentire il tifo, quello che senti prima è la fatica delle gambe e i tuoi allenatori a bordo pista”, confessa dopo la sua prestazione, di cui “non ricordo nulla”. 

E sono queste le gare migliori. “Mi piace molto quando finisco una gara e ricordo poco, come questa volta. Tendenzialmente sono le gare che faccio meglio. Hai meno interferenze esterne, vuol dire che sei concentrato su quello che stai facendo. Devi semplicemente arrivare prima all’arrivo”.  

Il pattinaggio di velocità gli ha insegnato “la resilienza e la determinazione”. Le qualità necessari nei giorni, “e ce ne sono tantissimi – confessa l’atleta – in cui vorrei fare altro invece che allenarmi. Come quando è l’alba e fa freddissimo o quando piove mentre sono in bicicletta”. 

Il suggerimento ai ragazzi dell’atleta medaglia di bronzo è uno solo: “Fate sport, non importa quale, perché lo sport ti cambia la vita sotto tutti gli aspetti, dallo studio al lavoro”. (di Alice Bellincioni) 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.