milano-cortina,-lorenzo-fontana:-violenze-da-condannare-senza-se

Roma, 8 feb. (askanews) – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle Forze dell’ordine che, ancora una volta, si ritrovano ad affrontare scontri e aggressioni da parte di alcuni manifestanti. Addirittura, contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Immagini che nessuno vorrebbe vedere, gesti violenti da condannare senza se e senza ma. Un abbraccio a chi si adopera per la riuscita dei Giochi e deve affrontare anche queste situazioni assurde”. Così afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un post sui social network.