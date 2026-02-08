domenica, 8 Febbraio , 26

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

(Adnkronos) - Identificato e fermato il presunto attentatore...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento...

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio,...

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

(Adnkronos) - Il Washington Post ha annunciato le...
milano-cortina,-lorenzo-fontana:-violenze-da-condannare-senza-se
Milano Cortina, Lorenzo Fontana: violenze da condannare senza se

Milano Cortina, Lorenzo Fontana: violenze da condannare senza se

AttualitàMilano Cortina, Lorenzo Fontana: violenze da condannare senza se
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle Forze dell’ordine che, ancora una volta, si ritrovano ad affrontare scontri e aggressioni da parte di alcuni manifestanti. Addirittura, contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Immagini che nessuno vorrebbe vedere, gesti violenti da condannare senza se e senza ma. Un abbraccio a chi si adopera per la riuscita dei Giochi e deve affrontare anche queste situazioni assurde”. Così afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un post sui social network.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.